En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Daniel Quintero
Pacto Histórico
Iván Cepeda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Juzgado de Ciudad Bolívar, Antioquia, ordenó a Óscar Hurtado pagar millonaria deuda personal

Juzgado de Ciudad Bolívar, Antioquia, ordenó a Óscar Hurtado pagar millonaria deuda personal

Uno de los hombres más cercanos a Daniel Quintero, actual codirector de ISA Interchile, debe cumplir una obligación por $790 millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad