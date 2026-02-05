Juzgado de Ciudad Bolívar, Antioquia, ordenó a Óscar Hurtado pagar millonaria deuda personal

Cuestionamientos por su cercanía a Daniel Quintero y cargos ocupados durante su administración en Medellín como secretario de Hacienda e,incluso, alcalde encargado, no son los únicos asuntos que por estos días ante la opinión pública sortea Óscar Hurtado.

El actual codirector de ISA Interchile y recientemente designado como contralor de la Cooperativa de Caficultores de Andes, también afronta asuntos pendientes con la justicia sobre los que recientemente se pronunció un juzgado del municipio de Ciudad Bolívar.

En medio de una demanda ejecutiva, el Juzgado Civil Laboral del Circuito de esa localidad del Suroeste de Antioquia, libró un millonario mandamiento de pago contra Hurtado y dos de sus hermanos por deudas que no habían cumplido con otras dos personas.

Se trata de cuatro letras de cambio que el despacho pudo corroborar con “obligaciones claras, expresas y exigibles” que suman 795 millones de pesos.



Dentro de sus resolución el juzgado no solo dispuso el pago inmediato de estas letras, sino además todos los intereses causados a partir del 1 de octubre de 2025, teniendo en cuenta con títulos cuya fecha de creación estuvieron entre septiembre y octubre de 2023.

Esta decisión no ha pasado desapercibida para varios sectores sociales y políticos de Medellín quienes se han pronunciado al respecto. “Medellín no olvida, y parece que los estrados judiciales son el nuevo hogar de quienes tanto daño le hicieron a Medellín”, indicó a través de su cuenta en X el actual presidente del Concejo Distrital, Alejandro De Bedout.