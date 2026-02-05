Balance del primer bombardeo contra el ELN: Mañanas Blu, jueves, 5 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 5 de febrero de 2026:



El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares , se refirió sobre el bombardeo contra el ELN en el Catatumbo.

Roy Barreras, precandidato presidencial, se pronunció sobre la exclusión de Iván Cepeda de la consulta tras la decisión del CNE.

Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá, dio un balance sobre el Día sin carro y sin moto en la capital.

Roberto Deniz, periodista venezolano y cofundador de Armando.info, habló sobre la captura de Álex Saab conocido como el testaferro de Nicolás Maduro en Venezuela.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, se refirió a las 5 empresas a las que la SIC les pidió explicar cómo fijan sus precios.

Camilo Romero, precandidato presidencial, habló sobre las consultas de marzo.

, habló sobre las consultas de marzo. Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, se pronunció sobre la caída del puente Mendihuaca.

