Balance del primer bombardeo contra el ELN: Mañanas Blu, jueves, 5 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 5 de febrero de 2026:
- El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, se refirió sobre el bombardeo contra el ELN en el Catatumbo.
- Roy Barreras, precandidato presidencial, se pronunció sobre la exclusión de Iván Cepeda de la consulta tras la decisión del CNE.
- Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá, dio un balance sobre el Día sin carro y sin moto en la capital.
- Roberto Deniz, periodista venezolano y cofundador de Armando.info, habló sobre la captura de Álex Saab conocido como el testaferro de Nicolás Maduro en Venezuela.
- Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, se refirió a las 5 empresas a las que la SIC les pidió explicar cómo fijan sus precios.
- Camilo Romero, precandidato presidencial, habló sobre las consultas de marzo.
- Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, se pronunció sobre la caída del puente Mendihuaca.
Escuche el programa completo aquí: