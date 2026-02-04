En vivo
Blu Radio  / Política  / Tres magistrados del CNE dicen que Daniel Quintero sí puede participar en la consulta del 8 de marzo

Tres magistrados del CNE dicen que Daniel Quintero sí puede participar en la consulta del 8 de marzo

La discusión en el caso del exalcalde de Medellín ha estado centrada en que no podría estar en dicha consulta pues ya participó y perdió en la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre; la misma que dio por ganador a Iván Cepeda.

