"Cédula era de persona que había fallecido": procurador sobre irregular registro de Daniel Quintero

Luego de que una consulta en el sistema de información de la entidad arrojara un resultado irregular sobre los antecedentes disciplinarios del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, el procurador general, Gregorio Eljach, ordenó la apertura de una investigación rigurosa y la remoción inmediata de funcionarios responsables del control del sistema.

"La página es de un sistema muy antiguo, en donde están los antecedentes de todos esos hechos públicos, le apareció una leyenda que esa cédula pertenecía a una persona que ya había fallecido. Y esa cédula pertenece al señor Quintero, entonces, no es coherente. Que inmediato se corrigió, hay que dar a la fidelidad. Inmediatamente se removieron sus cargos a los responsables inmediatos de esas actividades. Seguido, se ordenó una investigación express, interna, de un comandante interno de la Interioría, para establecer cómo fue que llegamos a ese problema de mala información y además el perjuicio a la identidad y a la imagen de un ciudadano que se hace política abierta. Y hoy se ordenó trasladarlo a la Fiscalía General para que averigüe si se conectó con algún delito y los responsables sean tratados debidamente", explicó el Procurador Eljach.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín Foto: AFP

Según la Procuraduría, el 28 de enero de 2026, la consulta realizada para verificar los antecedentes disciplinarios del exmandatario local devolvió como respuesta que la cédula de ciudadanía de Daniel Quintero se encontraba “cancelada por muerte” de su titular, un registro que no corresponde con la realidad y cuya causa aún no ha sido esclarecida.