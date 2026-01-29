En vivo
"Cédula era de persona que había fallecido": procurador sobre irregular registro de Daniel Quintero

"Cédula era de persona que había fallecido": procurador sobre irregular registro de Daniel Quintero

La consulta realizada para verificar los antecedentes disciplinarios del exmandatario local tuvo como respuesta que la cédula de ciudadanía de Quintero se encontraba “cancelada por muerte” de su titular.

