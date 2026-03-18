Riesgos de seguridad en navegadores: 18 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 18 de marzo:



El impacto de la inteligencia artificial en la forma de pensar y la posible homogenización social. Riesgos de seguridad en navegadores y cómo protegerse (phishing, malware y cookies). El dominio global de Chrome frente a Safari, Edge y otros navegadores. WhatsApp llega a relojes Garmin con funciones completas desde la muñeca. Actualización de PlayStation 5 Pro y Portal para mejorar gráficos y rendimiento. Startup colombiana que convierte cocinas caseras en apps de delivery (Homemade).