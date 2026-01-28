Diana Osorio se alista para reemplazar a Daniel Quintero como candidato: “Quiero mucho a Colombia”

Ante la negativa de la Registraduría para inscribir al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, surge una nueva figura en el panorama electoral: su esposa y exgestora social, Diana Osorio. El Partido de los Trabajadores (PT) le ha ofrecido formalmente asumir la candidatura presidencial, una posibilidad que Osorio admite estar considerando seriamente tras los recientes obstáculos legales que enfrenta su esposo.



Una respuesta al "atropello democrático"

Osorio asegura que, aunque nunca había contemplado dar un paso al frente en la política electoral, la situación de Quintero la ha impulsado a replantearse su papel.

La exgestora social califica la decisión de la Registraduría como un "atropello" y una "afrenta contra la democracia", argumentando que dicha entidad no tiene la potestad para decidir sobre la participación política, labor que debería recaer en el Consejo Nacional Electoral. Para ella, su motivación nace de la necesidad de enfrentar lo que considera una injusticia y de participar en un debate que nutra al país.



Trayectoria y el "amor por Colombia" como credencial

Al ser cuestionada sobre su capacidad para ocupar la Presidencia, Osorio destaca su formación académica, que incluye dos maestrías —una en Estudios de Paz por la Universidad de York y otra en Ciencia Política por la Universidad Javeriana—, además de su experiencia en economía solidaria y cooperativismo.

Sin embargo, uno de sus argumentos centrales es el amor por la nación. “Lo que necesita Colombia son personas que verdaderamente la amen”, afirmó, criticando a gobernantes anteriores por, según ella, "vender" el país en lugar de potenciarlo. A pesar de las críticas del entrevistador sobre si el afecto es una competencia técnica, ella insiste en que conocer la "Colombia real" y haber vivido los dolores de la violencia en Medellín son factores que la preparan para el cargo.



Reformas, tecnología y la cuarta revolución industrial

La propuesta de Osorio sigue la línea tecnológica de su esposo, enfocándose en la robótica y la inteligencia artificial para llevar al país a una "cuarta revolución industrial". En este contexto, defiende la necesidad de una Asamblea Constituyente no para cerrar instituciones, sino para fortalecerlas y adaptarlas a la era digital.

Entre sus propuestas más polémicas se encuentra la eliminación de las notarías, a las que califica de "feudales", argumentando que la tecnología actual las hace innecesarias.



Escuche aquí la entrevista: