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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados Baloto y Revancha, sorteo del miércoles 18 de marzo de 2026

Resultados Baloto y Revancha, sorteo del miércoles 18 de marzo de 2026

El sorteo 2.632 de Baloto y Revancha del 18 de marzo de 2026 dejó nuevamente acumulados los premios mayores.

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