Procuraduría investiga irregularidad en antecedentes disciplinarios del exalcalde Daniel Quintero

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, ordenó este miércoles la apertura de una investigación disciplinaria rigurosa tras detectarse una grave irregularidad en el sistema de información de la entidad, relacionada con los antecedentes disciplinarios del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

De acuerdo con la información conocida, una consulta oficial en la base de datos de la Procuraduría arrojó como resultado que la cédula del exmandatario aparecía como “cancelada por muerte”, una situación que generó alarma al interior del Ministerio Público y llevó a la adopción inmediata de medidas administrativas y disciplinarias.

Aunque hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas que originaron este hecho, el Procurador Eljach dispuso, además de la investigación, la remoción inmediata de algunos funcionarios que tenían bajo su responsabilidad el control y la administración del sistema de información de la entidad. Estas decisiones se adoptaron de manera preventiva mientras avanzan las indagaciones.

Ante lo sucedido, el jefe del Ministerio Público dio instrucciones claras para que se esclarezca plenamente lo ocurrido y se determinen posibles responsabilidades, advirtiendo que, de encontrarse irregularidades o conductas dolosas, se aplicarán sanciones severas conforme a la ley disciplinaria vigente.



La investigación quedó a cargo de la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, instancia que adelantará las actuaciones correspondientes contra los funcionarios de la entidad que habrían tenido algún grado de participación o negligencia en este caso.

Dentro del proceso investigativo se busca establecer si existió una posible adulteración del certificado de antecedentes disciplinarios del exalcalde de Medellín, así como determinar si se trató de un error técnico, una falla humana o una acción intencional.