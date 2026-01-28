En vivo
Procuraduría investiga irregularidad en antecedentes disciplinarios del exalcalde Daniel Quintero

Procuraduría investiga irregularidad en antecedentes disciplinarios del exalcalde Daniel Quintero

Al ser consultado en el sistema de la entidad, aparecía que su cédula estaba como "cancelada por muerte”. Varios funcionarios fueron removidos de sus cargos.

