En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “La Paz Total fracasó, se ha puesto en riesgo a la población civil”: HRW

“La Paz Total fracasó, se ha puesto en riesgo a la población civil”: HRW

En tres años, el reclutamiento creció en más del 250%, el secuestro en más del 190% y los confinamientos en más del 50%, según la ONG HRW.

Disidencias de las Farc
Miembros del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia marchan en una finca en Llorente, una zona rural de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, el 31 de agosto de 2024.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad