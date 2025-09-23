En vivo
Blu Radio  / Nación  / Paz  / ELN no podrá retomar diálogos de paz si no frena reclutamiento de menores: Gobierno

ELN no podrá retomar diálogos de paz si no frena reclutamiento de menores: Gobierno

Alto comisionado para la Paz insistió en que los grupos armados deben cumplir compromisos humanitarios.

Paro armado del ELN
Paro armado del ELN
Foto: referencia, AFP
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

El Gobierno nacional advirtió que la guerrilla del ELN no podrá retomar la mesa de diálogos mientras no suspenda, al menos, el reclutamiento forzado de menores en el marco del conflicto armado.

La posición fue reiterada tras conocerse que el ELN manifestó su interés en reactivar la negociación. Sin embargo, para el Ejecutivo, el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes es una condición indispensable antes de cualquier avance en la agenda de paz.

Los diálogos con esa guerrilla se encuentran suspendidos desde enero de 2025, cuando el presidente Gustavo Petro ordenó la interrupción del proceso tras la escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo, atribuida a acciones de esa organización armada.

Reclutamiento de menores de edad.jpg
Reclutamiento de menores de edad.
AFP

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, señaló además que el Gobierno trabaja para que todos los actores armados ilegales con los que existen procesos de conversación respeten los compromisos adquiridos. Entre ellos, destacó el de no interferir ni afectar el desarrollo de las elecciones de 2026, un punto que ha sido objeto de seguimiento por parte de la institucionalidad.

Con estas declaraciones, el Gobierno busca dejar claro que no habrá un regreso automático a la mesa con el ELN. La exigencia de frenar el reclutamiento de menores y de respetar la vida en las regiones aparece como un filtro obligatorio antes de volver a hablar de paz.

