Están a la moda en los carros, pero China las acaba de prohibir tras accidentes fatales

Durante los últimos años, las manijas ocultas se convirtieron en uno de los elementos de diseño más llamativos en los automóviles modernos, especialmente en los carros eléctricos. Su apariencia futurista y su integración con líneas limpias las volvió una auténtica “moda” dentro de la industria automotriz.

Sin embargo, esa tendencia acaba de recibir un fuerte revés después de que China anunciara la prohibición de este tipo de manijas tras varios accidentes con víctimas mortales, en los que se sospecha que el mecanismo impidió la evacuación o el rescate de los ocupantes.

La decisión fue confirmada esta semana por el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT), que publicó un comunicado detallando los nuevos requisitos de seguridad que deberán cumplir los fabricantes a partir del próximo año.



Por qué China decidió prohibir las manijas ocultas en carros

Según las autoridades chinas, la medida surge tras analizar varios siniestros viales en los que fallos eléctricos habrían bloqueado las puertas, dificultando que los pasajeros salieran del vehículo o que los equipos de emergencia pudieran abrirlas desde el exterior.

Uno de los casos que más atención generó involucró a vehículos eléctricos de la marca Xiaomi, donde, tras choques graves, se sospecha que la ausencia de manijas mecánicas funcionales impidió el rescate oportuno de los ocupantes, quienes finalmente fallecieron.



Estos episodios llevaron a cuestionar si la apuesta por el diseño estaba sacrificando aspectos básicos de seguridad.

Qué exige la nueva normativa en China

La regulación establece que todos los vehículos deberán contar con manijas mecánicas, tanto en el interior como en el exterior, independientemente de que el sistema principal sea eléctrico o retráctil.

Además, el MIIT fijará especificaciones técnicas claras sobre el tamaño, la ubicación y la facilidad de uso de estas manijas.

Los modelos que ya cuentan con autorización para su comercialización antes de la entrada en vigor de la norma tendrán un periodo de transición: podrán adaptarse hasta comienzos de 2029, lo que da margen a los fabricantes para rediseñar componentes sin retirar modelos del mercado de inmediato.

¿Cuántos carros tienen manijas ocultas?

El impacto de la decisión es amplio. De acuerdo con el diario oficial China Daily, cerca del 60 % de los 100 carros eléctricos más vendidos en China utilizan manijas ocultas, incluyendo modelos de marcas como Nio, Li Auto, XPeng y Xiaomi.

La popularización de este diseño se atribuye, en gran parte, a Tesla, fabricante que introdujo este tipo de manijas como un sello distintivo de sus vehículos.

Ante la inminente regulación, algunos fabricantes chinos como Geely y BYD ya comenzaron a volver a las manijas tradicionales en sus nuevos lanzamientos, mientras que Tesla señaló que realizará los ajustes necesarios para cumplir con la legislación en el mercado chino.

Fuentes del sector citadas por Bloomberg advierten que adaptar un modelo a la nueva normativa podría costar más de 100 millones de yuanes por vehículo, lo que obligará a replantear plataformas completas.

Sin embargo, expertos como Bill Russo, fundador de la consultora Automobility, sostienen que China podría marcar el camino global en materia regulatoria.

Al adelantarse, Pekín utilizaría el peso de su mercado interno para fijar estándares de seguridad que luego podrían trasladarse a las exportaciones de vehículos eléctricos chinos, influyendo incluso en futuras normativas en Europa y otros mercados.

Además de las manijas ocultas, las autoridades chinas también preparan límites a la aceleración desde cero y una mayor supervisión sobre los sistemas avanzados de asistencia a la conducción.