Hay nuevo carro más vendido en enero de 2026: adiós a la Duster y Corolla Cross del top 3

Después de cerrar un 2025 como uno de los mejores años de recuperación para el mercado automotor colombiano, este 2026 arrancó con un cambio en el ranking de ventas, el cual llevaba meses con carros que se mantuvieron firmes en los primeros lugares y que en este inicio de año cedieron terreno.

Ahora, en medio del auge por las SUVs, un city-car de entrada volvió a liderar con el listado mensual, y desplazó del podio a referentes como la Renault Duster, la Toyota Corolla Cross, la Mazda CX-30 e incluso al Kia K3, hermano suyo y que fue el carro más vendido en todo 2025.



¿Cuántos carros se vendieron en enero de 2026?

Según cifras del Runt, recopiladas en el informe de la ANDI y Fenalco, durante enero se matricularon 19.998 vehículos nuevos, cifra que representó un crecimiento del 38,9 % frente al mismo mes del año anterior.

En Colombia se venden menos autos nuevos que usados. Foto: ImageFX

El repunte estuvo impulsado principalmente por la recuperación del consumo, mayor disponibilidad de inventarios y esquemas de financiación más flexibles.

La demanda se concentró en vehículos compactos, SUVs familiares y en modelos con tecnologías híbridas y eléctricas, segmentos que continúan ganando participación dentro del parque automotor nacional.



¿Cuál fue el carro más vendido en enero?

El Kia Picanto se consolidó como el carro más vendido del país en el primer mes del año, con 889 unidades matriculadas, una diferencia amplia frente a sus competidores directos.



Con el resultado que logró el city car, le permitió retomar el liderazgo absoluto del mercado (que no tenía hace meses) y dejó por fuera del top 3 a modelos que habían dominado durante 2025.

Además del primer lugar, la marca coreana logró ubicar al Kia K3 en la segunda posición, con lo que se anotaron un doblete en el inicio del año. A esto se sumó el buen desempeño de otros modelos del portafolio, lo que permitió a Kia posicionar cinco vehículos dentro del top 20.

El crecimiento más marcado lo registró el Kia Stonic, que mostró un aumento significativo frente al año anterior, apoyado en su oferta híbrida y en la renovación reciente del modelo.

Kia Picanto es uno de los city cars más económicos que hay en el país Foto: Kia Press

Las sorpresas del mes y los modelos que perdieron terreno

Entre los movimientos más llamativos del ranking estuvo el avance del Suzuki Swift, que se ubicó dentro de los cinco más vendidos tras un crecimiento sobresaliente. También destacó el desempeño de la Toyota Land Cruiser Prado, que logró posicionarse entre los primeros lugares pese a su segmento y nivel de precio.

En contraste, la Toyota Corolla Cross y la Renault Duster perdieron posiciones frente a diciembre y quedaron fuera del podio mensual. Otros modelos, como el Renault Kardian, también registraron caídas interanuales.



Top 20 carros más vendidos en Colombia – enero de 2026