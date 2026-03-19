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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras operativos contra 'Primo Gay', Alcaldía de Briceño reporta 200 estudiantes sin clases en aulas

Tras operativos contra 'Primo Gay', Alcaldía de Briceño reporta 200 estudiantes sin clases en aulas

Mientras la Fuerza Pública mantiene operaciones en esa localidad, la Gobernación de Antioquia señaló que enviará un profesional para atender los docentes de tres veredas, donde hay 86 estudiantes.

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