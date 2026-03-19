Tras operativos contra 'Primo Gay', Alcaldía de Briceño reporta 200 estudiantes sin clases en aulas

Persiste la tensión en el Norte de Antioquia luego de los operativos que adelanta el Ejército para ubicar a alias ‘Primo Gay’. Luego de los combates que se registraron en la vereda La Palestina, que dejó capturadas a dos personas que al parecer eran su escolta y su compañera sentimental, se especuló que el mencionado cabecilla estaba muerto, pero las autoridades indicaron que está vivo.

Mientras tanto y aunque no se reportan de momento comunidades desplazadas ni confinadas, lo que sí viene ocurriendo es que por seguridad en siete veredas de Briceño los niños y niñas no están pudiendo ir a clases, como lo confirmó a Blu Radio el alcalde Noé Espinosa.

"Por hechos reciente no tenemos confinados ni desplazados, haciendo un paréntesis de que algunos educadores han estado brindando su servicio o sus clases a través de la virtualidad. Alrededor de más de 200 estudiantes que se encuentran perjudicados en el momento, pero que esperamos que prontamente se solucione", puntualizó el mandatario.

Desde la Secretaría de Educación de Antioquia manifestaron que solo tienen reporte de que están bajo semiescolaridad (trabajos y talleres desde el hogar), por razones de orden público, las sedes de la Institución Educativa Antonio Nariño en las veredas El Roblal, El Hoyo y La Aguada, que tienen 86 estudiantes y 9 docentes. Ante ello, indican que la próxima semana enviarán un funcionario para atender la situación psicosocial de los profesores.



Volviendo a la preocupante situación, el mandatario manifestó que han venido lidiando con varios desplazamientos anteriores, pero que por fortuna las familias han vuelto a retornar a sus a sus veredas de origen, por lo que reiteró su petición al Gobierno nacional de que “siempre tenga la fuerza pública en nuestro territorio para que esté protegiendo a cada uno de nuestros campesinos”.

Continúan los operativos

Por lo pronto, la Séptima División del Ejército confirmó que continúa con el desarrollo de operación en esa zona del departamento, incluso según indicó el secretario de Seguridad Luis Martínez, por orden del Ministerio de Defensa.

"Esos bandidos se mandan sus bobadas para, precisamente, bajarle la presión a los operativos que la fuerza pública adelanta contra ellos. Por el momento, no hay nada y el bandido sigue huyendo y la fuerza pública sigue apretando el cerco, porque la orden que hay del Ministerio de la Defensa es que ese bandido se capture o se dé de baja", aseguró.

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En materia de orden público y cómo esto afecta a las comunidades, Espinosa indicó que han venido realizando reuniones con la personería municipal, con la unidad de víctimas y con otras entidades del ente departamental y nacional para definir medidas o atender afectaciones, para este caso el pronto retorno de los docentes a las veredas y que se reactiven las clases.

Vale la pena mencionar que por alias ‘Primo Gay’, uno de los principales cabecillas de este grupo ilegal, las autoridades ofrecen hasta 500 millones de pesos de recompensa por información que permita su ubicación.