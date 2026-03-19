Capturan a seis hombres de las Disidencias de las Farc del frente de 'Primo Gay' en Medellín

Las autoridades están cada vez más cerca de alias ‘Primo Gay’, uno de los cabecillas más buscados de las disidencias: en Medellín capturaron a seis de sus hombres de confianza señalados de almacenar armas y coordinar acciones terroristas del grupo armado

Recientes operaciones en el municipio de Briceño no son las únicas acciones que se están desarrollando en Antioquia para desarticular el frente 36 de las disidencias de las Farc y lograr la captura de uno de sus cabecillas, Neider Yecid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, buscado incluso por el Gobierno de los Estados Unidos.

Golpes contra el grupo armado también se han gestado en Medellín y el Valle de Aburrá. Muestra de ello es la reciente captura de seis hombres de confianza de este líder criminal que operaba desde entornos urbanos en la capital antioqueña utilizando inmuebles para logística, almacenamiento de armamento y coordinación de acciones terroristas.

La investigación de las autoridades por seis meses y el análisis de más de 1.600 horas de vídeos de cámaras de seguridad, pudo determinar que entre los ahora procesados están los responsables de ataques con explosivos a torres de energía de EPM en Medellín y Bello como retaliación tras el abatimiento de alias ‘Guillermino’ en el Norte de Antioquia.



El alcalde Federico Gutiérrez mencionó que entre los capturados están los alias de ‘David’, ‘Monín’, ‘Panda’, ‘Santiago’, ‘Sebas’ y ‘Luisa’, pareja sentimental del señalado coordinador de la estructura, alias ‘Cheflas’.

“Seda un golpe contundente y se desarticula la célula terrorista y la red de apoyo al terrorismo del Frente 36 de las FAR en el Valle de la Burra. Se realizaron unas capturas muy importantes”, resaltó el alcalde Gutiérrez.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos relacionados con terrorismo, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Dos de ellos ya se encontraban privados de la libertad en centros carcelarios de Itagüí y Ocaña en Norte de Santander.