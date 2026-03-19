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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a seis hombres de las Disidencias de las Farc del frente de 'Primo Gay' en Medellín

Capturan a seis hombres de las Disidencias de las Farc del frente de 'Primo Gay' en Medellín

Son señalados de almacenar armas y coordinar acciones terroristas del grupo armado.

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