Alias 'Primo Gay' sigue vivo, pero herido: su pareja y escolta fueron capturados

Autoridades confirman que alias 'Primo Gay' sigue con vida, pero que resultó herido tras operativo militar en Briceño, Antioquia. En el norte antioqueño fue capturado su escolta y la que sería su pareja sentimental.

Las especulaciones en el departamento de Antioquia eran que el temido alias 'Primo Gay' había muerto en medio de una operación militar realizada en el municipio de Briceño, incluso, circuló una fotografía del supuesto cadáver, situación que fue desmentida por las autoridades departamentales.

Lo que se ha conocido hasta este momento es que efectivamente se hizo un procedimiento en el norte antioqueño dirigido al cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y allí se logró la incautación de armas, municiones y cinco teléfonos celulares.

Sin embargo, el resultado a destacar es la captura de alias 'Mateo', escolta de alias 'Primo Gay’ y una de los hombres de confianza del delincuente, y también de una mujer que fue identificada como Daniela y que sería la pareja sentimental del hombre por el que se ofrecen hasta 500 millones de recompensa.



¿Qué pasó con alias 'Primo Gay'?

El cabecilla y hombre cercano a alias 'Calarcá' se ocultaba en la vereda La Palestina hasta donde llegó el Ejército Nacional que tuvo un cruce de disparos con los delincuentes, situación en donde quedó herido alias 'Primo Gay' que desafortunadamente para la Fuerza Pública logró huir del sitio.



Posteriormente, y como mecanismo para intentar confundir a las autoridades, empezó a circular una imagen donde se observa a un hombre, que sería alias 'Primo Gay', tirado en el piso simulando estar muerto, no obstante, autoridades confirmaron que la foto se tomó para intentar que la Fuerza Pública baje la guardia y lograr escapar con más facilidad.

Aunque por ahora se desconoce el paradero del delincuente y su estado de salud, las autoridades siguen en la zona tratando de acorralar a alias 'Primo Gay' que, al parecer, no estaría muy lejos del lugar de los combates, más si se tiene en cuenta que la herida causada por los uniformados lo tendrían con dificultades para moverse con la agilidad por este complicado terreno ubicado en el Norte antioqueño.