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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alias 'Primo Gay' sigue vivo, pero herido: su pareja y escolta fueron capturados

Alias 'Primo Gay' sigue vivo, pero herido: su pareja y escolta fueron capturados

En el Norte antioqueño fue capturado su escolta y la que sería su pareja sentimental.

El prontuario de disidente que celebró con fusiles y pólvora en Antioquia: este es ‘Primo Gay’
El prontuario de disidente que celebró con fusiles y pólvora en Antioquia: este es ‘Primo Gay’
Foto: suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

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