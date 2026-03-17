Ocho personas heridas en accidente de tránsito en Urrao, Antioquia

Por poco se convierte en tragedia para una decena de familias un accidente de tránsito en el municipio de Urrao, Antioquia. Ocho personas resultaron heridas y entre los lesionados se encuentran dos menores de edad.

Los accidentes de tránsito son sin duda una de las escenas que, desafortunadamente, se viven con frecuencia en las vías del departamento antioqueño. Especialmente durante los fines de semana, donde la movilidad por parte de las familias o grupos de amigos aumenta de manera sustancial.

El accidente de tránsito se presentó en zona rural del municipio de Urrao, suroeste del departamento de Antioquia. Los hechos ocurrieron exactamente en la vereda Orobugo, donde un motocarro, un vehículo que es utilizado especialmente para carga, sufrió un incidente vial.

En el vehículo se transportaban varias personas y, de acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, a causa del accidente resultaron heridas ocho de sus ocupantes. La situación se torna un poco más preocupante, al conocerse que entre los lesionados hay dos menores de edad.



La emergencia fue reportada rápidamente a los organismos de socorro del municipio, y de inmediato el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio trasladó a los lesionados desde la zona rural, donde ocurrió el accidente, hasta el hospital del municipio, donde a esta hora reciben atención médica.

De momento, las causas del hecho aún no han sido determinadas. Funcionarios de la Alcaldía de Urrao siguen trabajando en el proceso de investigación para dar con los motivos que ocasionaron este accidente.