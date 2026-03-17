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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ocho personas heridas en accidente de tránsito en Urrao, Antioquia

Ocho personas heridas en accidente de tránsito en Urrao, Antioquia

Entre las personas lesionadas se encuentran dos menores de edad.

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