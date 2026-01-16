Fuertes combates en Urrao, Antioquia, dejan dos integrantes del Clan del Golfo abatidos

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional informó que luego de sostener fuertes combates contra integrantes del Clan del Golfo en el municipio de Urrao, dos hombres fueron abatidos en la operación militar contra la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

El procedimiento lo lideraron soldados del Batallón de Infantería Cacique Nutibara en la vereda La Ana en donde fallecieron alias 'Libardito', presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo, y alias 'Mateo', quien se estaría desempeñando como hombre de seguridad.

El mayor Tomás Malte, segundo comandante del Batallón de Infantería Cacique Nutibara, indicó que se logró la incautación de material de guerra y una motocicleta, elementos que eran utilizados para la ejecución de acciones criminales.

"Estos sujetos presuntamente estarían involucrados en el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y campesinos de la zona del departamento, así como en actividades de inteligencia delictiva, con el propósito de sostener confrontaciones armadas con otros grupos ilegales por la disputa del control territorial", mencionó el uniformado.



En una segunda operación militar, adelantada en el casco urbano de Urrao, mediante labores de allanamiento y registro, se lograron dos capturas en flagrancia y la aprehensión de un menor de edad, quienes al parecer harían parte también de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Los capturados fueron identificados como alias 'Maldonado', presunto cabecilla urbano, y alias 'Cuca', presunto sicario del grupo armado, quienes presuntamente venían amedrentando a la población civil y alterando el orden público en la región.