Internacional de Bogotá anunció futbolista con pasado en el Manchester City: "Un lujo"

Luego de nueves partidos disputados de este primer semestre de la Liga BetPlay, el proyecto del equipo de Ryan Reynolds -actor que interpreta a Deadpool en Marvel- se ha vuelto fuerte y ocupan la primera posición de la tabla general con la ilusión de bordar la primera estrella en pocos meses de existencia.

El Internacional de Bogotá llegó a 18 puntos, es decir, una marca de 5 victorias, 3 empates y tan solo 1 derrota, pero, ahora, dieron un ‘batacazo’ al confirmar la llegada de un futbolista desde la Premier League con pasado en el Manchester City y Sunderland, además de haber estado durante años en el radar de la Selección Colombia.



El fichaje de 'lujo' del Internacional de Bogotá

Con 26 años, Ian Poveda fue confirmado este 2 de marzo por parte de Internacional de Bogotá. El colombo británico se sumó al proyecto de este nuevo equipo con una amplia experiencia en Inglaterra.

“Viene desde el fútbol inglés tras su más reciente etapa en el Sunderland, club de la primera categoría, aportando velocidad, desequilibrio y experiencia internacional para potenciar nuestro frente de ataque. Ahora se une a Internacional de Bogotá listo para aportar esfuerzo, desequilibrio y talento a nuestro proyecto ofensivo”, anunció el club.

Ian Poveda, nuevo jugador del Internacional de Bogotá // Foto: Internacional de Bogotá

La gran experiencia de Ian Poveda en Europa

Chelsea, Arsenal, Barcelona y Manchester City fueron los clubes de formar a este potente extremo derecho que comenzó su vida profesional en el actual equipo de Pep Guardiola, que, si bien no sumó muchos minutos, le permitió pasar por clubes de Inglaterra como Leed United, Blackpool, Blackburn Rovers, Sheffield Wednesday y Sunderland.



Incluso, hizo parte del proceso de formación de la selección de Inglaterra hasta la sub-20, hasta que la Selección Colombia -con Néstor Lorenzo al mando- le dio la oportunidad en 2023 y debutó con la Tricolor.

En cuanto a títulos, Poveda ha alzado la Copa de la Liga con el Manchester City (2019) y la EFL Championship con Leeds United (2020).