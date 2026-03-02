Eficiencia energética e inteligencia artificial: LG presentó en Colombia sus apuestas para 2026

En un contexto marcado por el aumento en los costos de energía y la presión por modernizar infraestructuras tecnológicas, LG Electronics Colombia presentó en Bogotá su portafolio de soluciones exhibidas recientemente en ferias internacionales como Integrated Systems Europe (ISE), en Barcelona, y AHR Expo, en Las Vegas.

El encuentro, dirigido a periodistas especializados y actores del ecosistema digital, sirvió como escenario para exponer la nueva orientación estratégica de la compañía en el país: pasar de ser un fabricante de dispositivos a un integrador de ecosistemas tecnológicos enfocados en inteligencia artificial, conectividad y eficiencia energética.



De productos a ecosistemas inteligentes

Durante el evento, la empresa planteó un cambio en su posicionamiento empresarial hacia lo que denomina una “Smart Life Solution Company”, con una oferta dirigida principalmente al segmento de empresas. La apuesta se centra en integrar soluciones completas bajo plataformas capaces de optimizar consumo energético y operación.

En un panel en el que participaron representantes del sector público y privado, se discutió la necesidad de que la adopción tecnológica esté acompañada de marcos regulatorios y condiciones de infraestructura que faciliten su implementación en Colombia. Los expertos coincidieron en que la digitalización empresarial no depende únicamente del hardware, sino de la capacidad de articular tecnología, regulación y formación de talento.

Pantallas profesionales con menor consumo energético

Uno de los segmentos destacados fue el de pantallas profesionales y señalización digital. La compañía presentó desarrollos como la tecnología Micro LED LG MAGNIT y el LG E-Paper, orientados a sectores como retail, seguridad, control y comunicación corporativa.



El LG E-Paper, basado en tecnología de papel electrónico, mantiene imágenes sin consumo continuo de energía y solo requiere electricidad al momento de actualizar el contenido. Esta característica puede representar una reducción significativa en el gasto energético frente a soluciones tradicionales de señalización digital.



Climatización inteligente y reducción de costos

Las soluciones presentadas incorporan inteligencia artificial para ajustar el consumo energético según condiciones de uso y entorno. De acuerdo con lo expuesto, estos sistemas buscan prolongar la vida útil de los equipos y disminuir costos operativos, particularmente en sectores industriales y comerciales donde la climatización representa una parte sustancial del gasto fijo.

Más allá del lanzamiento de nuevos dispositivos, la presentación reflejó una tendencia más amplia en el sector tecnológico: la migración de compras aisladas de equipos hacia la integración de plataformas que procesan datos y permiten una gestión más eficiente de recursos.

La implementación de este tipo de tecnologías en Colombia estará condicionada por factores como la infraestructura digital disponible, la estabilidad regulatoria y la capacidad de inversión de las empresas.