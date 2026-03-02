Adolescentes de 13 y 14 años desaparecen en el norte de Barranquilla

Hay preocupación en Barranquilla por la desaparición de dos adolescentes de 13 y 14 años en el norte de la ciudad. La menores habrían subido en un carro pedido por una plataforma el pasado 28 de febrero, desde entonces se desconoce su paradero.

Se trata de Emily Sophia Borrero Tapias, de 14 años, quién fue vista por última vez a las 8:15 de la noche del pasado sábado, tras salir de la iglesia cristiana Poder de Dios, la cual está ubicada en la calle 86 con la carrera 64B, norte de Barranquilla.

La adolescente de contextura delgada y cabello color castaño, iba vestida al momento de su desaparición con un top acampanado dorado claro, short de color negro y una mochila dorada cruzada en su pecho.

La otra menor desaparecida es María de los Ángeles Sánchez, de 13 años. La adolescente es de piel blanca, tiene cabello liso color rubio y ojos grandes color miel. El día de su desaparición vestía blusa negra con mangas cortas, además de un pantalón legui color negro y tenis de tela color negro.



De acuerdo con reporte de las autoridades, las menores habrían concertado encontrarse en el centro comercial Meridiem, ubicado con la carrera 59 con la calle 81, norte de Barranquilla, desde donde se cree que tomaron un servicio de taxi a través de la plataforma Uber.

Este vehículo ya habría sido ubicado por las autoridades, quienes buscan establecer a qué punto fueron llevadas.

Los casos fueron reportadas a la Fiscalía, por lo que se emitieron dos circulares de búsqueda. Autoridades piden a la ciudadanía que tenga información comunicarla a través de los teléfonos 3225089 extensión 50351 ó al celular 302 272 7494.