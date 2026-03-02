En vivo
Adolescentes de 13 y 14 años desaparecen en el norte de Barranquilla

La última vez que fueron vistas fue el pasado 28 de febrero. Al parecer pidieron un servicio de Uber para un sitio que está siendo establecido por las autoridades.

desaparecidas norte barranquilla.png
María de los Ángeles Sánchez, de 13 años y Emily Sophia Borrero Tapias, de 14 años, desaparecidas.
Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

