Estudiante de séptimo grado agredió a profesor en pleno salón de clases en Barranquilla

Visiblemente alterado y por circunstancias que aún no han sido esclarecidas, un estudiante de séptimo grado atacó a puñetazos a su profesor de sociales en plena clase y hasta utilizó su lapicero como arma para agredir en el rostro al maestro.

La agresión se produjo en uno de los salones de la Institución Educativa Distrital Olaya, en Barranquilla, donde los mismos compañeros de clases grabaron el momento en que el estudiante se levanta de su pupitre y se va en contra del profesor, quien tras recibir los golpes solo intenta apartarse para no seguir siendo maltratado.

Varios estudiantes, ante la situación, intercedieron para separar al alumno del maestro e intentar tranquilizar a su compañero, sin embargo, el profesor ya había sufrido lesiones en el rostro, por las que debió ser trasladado a un centro asistencial.



Adeba se pronunció

José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, indicó que este hecho no solo requiere una sanción disciplinaria al estudiante, sino una intervención urgente de las autoridades.

"Antes de aplicarse el manual de convivencia como tal, yo creo que sería urgente el llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia y a la misma Secretaría de Educación para que realicen una intervención en el entorno de este joven. Si tomamos los correctivos que solamente tiene la escuela y no hacemos una intervención, sería como mandar un delincuente a la calle", dijo el docente.



Podrían cancelarle la matrícula

Para este lunes fueron citados los acudientes del estudiante agresor y este martes habrá una reunión del Comité de Convivencia de la institución para tomar medidas al respecto, teniendo en cuenta que la conducta del alumno es tipificada como grave y podría acarrear hasta la cancelación de la matrícula al joven.