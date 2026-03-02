MiLoto, resultados del último sorteo hoy lunes 2 de marzo de 2026

La jornada de juegos de suerte y azar en Colombia del lunes 2 de marzo de 2026 cerró con noticias significativas para los apostadores de Miloto. Tras la realización del sorteo número 494, la entidad informó que el premio mayor no fue despachado, lo que genera un incremento automático en el botín principal, situándolo en la atractiva cifra de $400 millones de pesos para la próxima edición.

Pese a que el premio mayor quedó vacante, la dinámica de premiación de Miloto demostró una alta efectividad en las categorías secundarias. Según el reporte oficial, un total de 17.622 personas resultaron ganadoras en todo el territorio nacional, distribuyéndose una bolsa de premios total que ascendió a los $123.143.450.



Resultados y cifras detalladas del sorteo #494 de MiLoto

Las balotas que marcaron la suerte en la noche de este viernes fueron: X - X - X - X - X. Esta combinación, caracterizada por una secuencia numérica inicial muy estrecha (9, 10 y 11), puso a prueba las estrategias de los jugadores que suelen apostar por fechas o patrones específicos.