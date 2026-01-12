Toque de queda para menores y prohibición de parrillero en Urrao, Antioquia, por hechos de violencia

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el hecho violento que cobró la vida de dos personas en plena zona rosa del municipio de Urrao, las autoridades de gobierno y seguridad anunciaron nuevas medidas para garantizar el orden público en esta localidad del Suroeste de Antioquia.

Tras un consejo extraordinario de seguridad, el alcalde Nilson Barrera informó como una de las principales disposiciones la prohibición del parrillero hombre entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana de cada día hasta el próximo domingo 15 de febrero.

De igual manera, habrá toque de queda para menores de edad después de las 10:00 de la noche. Diferentes instituciones encargadas de velar por los derechos de esta población verificarán el cumplimiento de la medida.

"De la mano de los diferentes entidades, Bienestar Familiar, Comisaría de Familia, Personería, hacer labores nuevamente de vigilancia sobre la presencia de menores de edad después de las 10:00 de la noche en nuestro municipio", añadió el mandatario.



Las disposiciones se adoptaron teniendo especialmente en cuenta las circunstancias en las que ocurrió el reciente ataque armado donde sicarios que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a un joven de 20 años de edad y en su huida protagonizaron un tiroteo con una patrulla policial que estaba cerca.

Como consecuencia del enfrentamiento uno de los presuntos delincuentes falleció y otro alcanzó a ser remitido a la ciudad de Medellín, donde es atendido bajo custodia policial. Otras ocho personas resultaron levemente lesionadas durante el hecho.