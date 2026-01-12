En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Toque de queda para menores y prohibición de parrillero en Urrao, Antioquia, por hechos de violencia

Toque de queda para menores y prohibición de parrillero en Urrao, Antioquia, por hechos de violencia

Las determinaciones se adoptaron tras un consejo de seguridad por un enfrentamiento armado que dejó dos personas muertas y ocho heridas en zona urbana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad