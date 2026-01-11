En vivo
Antioquia / Alerta en Antioquia en Puente de Reyes por incendios generados por globos

Alerta en Antioquia en Puente de Reyes por incendios generados por globos

Las autoridades reiteraron no hacer uso de estos elementos que ya han generado emergencias durante 2026.

