Alerta en Antioquia en Puente de Reyes por incendios generados por globos

En 2025 se registraron 14 incendios en Antioquia asociados al uso de globos de mecha, según los reportes realizados por los municipios al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), eventos que fueron notificados por los consejos municipales de gestión del riesgo y, en su mayoría, ocurrieron durante el mes de diciembre.

De acuerdo con la información consolidada, los incendios estructurales fueron los más frecuentes como consecuencia de la caída de globos, seguidos por los incendios forestales, que también generaron afectaciones en zonas rurales y áreas de cobertura vegetal. Las subregiones más impactadas fueron el Valle de Aburrá, que concentró el mayor número de casos, y el Oriente antioqueño, que ocupó el segundo lugar en afectación.

En el detalle por municipios, Envigado reportó cinco incendios relacionados con esta práctica, mientras que Rionegro informó tres casos. Sabaneta registró dos emergencias, y Bello, Itagüí, La Estrella y Copacabana reportaron un incendio cada uno. Sobre el tema se refirió Luis Bernardo Morales, comandante de Bomberos de Envigado y delegado departamental.

"Tenemos algunos incendios que, si bien es cierto, no tenemos una confirmación certera de que haya sido por globos, y hay una sospecha muy fuerte de que estos hayan tenido como ese origen, por por el tema de cómo se presentó el incendio", dijo Morales.



En el caso de Medellín, las cifras indican que durante diciembre de 2025 se atendieron 10 incendios asociados al uso de pólvora y/o globos de mecha, con base en reportes ciudadanos y que para esclarecer las causas de cada hecho se debe adelantar la respectiva investigación por parte de las entidades competentes.

"Ya van cuatro incendios que, según la comunidad, fueron causados por pólvora y por globos de mecha. Hacemos un llamado a la corresponsabilidad. Este, el Puente de Reyes, también es importante el autocuidado. Si vamos a salir a zonas boscosas, evitar hacer las mal llamadas quemas controladas", dijo el director del Dagrd, Carlos Quintero.

Las autoridades reiteraron la petición a la ciudadanía para evitar el uso de globos y pólvora, especialmente en temporada decembrina, debido al riesgo que representan para la seguridad, el medio ambiente y los bienes materiales.