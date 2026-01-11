Tiroteo dejó dos personas muertas y al menos ocho heridas en zona urbana de Urrao, Antioquia

Momentos de pánico se vivieron en las últimas horas en zona urbana del municipio de Urrao, Antioquia, por un tiroteo que involucró tanto a delincuentes como a la fuerza pública.

Los hechos ocurrieron en un sector reconocido por ser la zona rosa de la localidad con diferentes establecimientos comerciales hasta donde sicarios llegaron para asesinar a un joven de 20 años de edad que recientemente había quedado en libertad por vencimiento de términos en su proceso judicial.

El alcalde de Urrao, Nilson Barrera, indicó que la situación se complicó con la intervención de la policía, pues cerca de donde ocurrió el ataque sicarial se encontraba un patrulla lo que derivó en un tiroteo.

Cortesía

"La situación ocurrió entre ilegales y se toparon con una patrulla de la policía. En el momento que iban a asesinar al otro, se metió una patrulla de la policía, se enfrentaron con la policía", relató el mandatario.



Como consecuencia del hecho dos personas murieron, entre ellas el hombre a quien iba dirigida la agresión inicial, y al menos ocho personas resultaron heridas, entre las que está uno de los presuntos sicarios.

El hombre se encuentra bajo custodia de las autoridades mientras es atendido en un centro asistencial de Medellín.

Por su parte, coronel Ferley Puerto, subcomandante de la Policía Antioquia, destacó que ya están activas todas las capacidades investigativas para esclarecer el caso.

Publicidad

"Tenemos toda la acción investigativa, una comisión especial, criminal, de inteligencia y, por supuesto, el Comando Operativo del Servicio de Policía, con el fin de verificar la situación y, pues, mantener la tranquilidad que debe mantenerse en ese municipio", afirmó Puerto.

Este hecho se suma a otro ocurrido con pocas horas de diferencia en el municipio de Abejorral donde en zona rural fueron hallados los cuerpos sin vida de tres hombres, dos de ellos reportados como desaparecidos desde el pasado 5 de enero.