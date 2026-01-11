En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tiroteo dejó dos personas muertas y al menos ocho heridas en zona urbana de Urrao, Antioquia

Tiroteo dejó dos personas muertas y al menos ocho heridas en zona urbana de Urrao, Antioquia

En lo que inicialmente fue un ataque sicarial también estuvo involucrada la policía que estaba cerca del lugar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad