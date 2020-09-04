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Blu Radio  / Toque de Queda

Toque de Queda

Segovia, Antioquia.jpg
Antioquia

Decretan toque de queda y prohiben el parrillero tras desmanes en Segovia, Antioquia

Los subintendentes estaban acompañados previamente de más uniformados en Anorí, pero cuando los apoyos se fueron, les dispararon sujetos en moto.
Antioquia

Alias 'Pimpón' estaría tras crimen de dos policías en Anorí, Antioquia: decretaron toque de queda

Municipio de Urrao.jpg
Antioquia

Toque de queda para menores y prohibición de parrillero en Urrao, Antioquia, por hechos de violencia

Panorámica de Cali, Valle del Cauca
Pacífico

Proponen toque de queda sectorizado en Cali para contrarrestar casos de homicidio

neiva-toque-de-queda-foto-alcaldía.jpg
Nación

Neiva tendrá toque de queda para menores: la medida regirá inicialmente por seis meses

Suan Policía Nacional.jpeg
Caribe

Declaran toque de queda y ley seca en Suan, Atlántico, tras alertas de violencia en la población

Implementan medidas de seguridad en Florida, Valle.
Pacífico

Florida adopta medidas de seguridad: toque de queda y restricción al parrillero hombre

cimitarra.jpg
Santanderes

Toque de queda en Cimitarra tras asesinato de un menor en corregimiento Puerto Olaya

Guireo en el barrio Mojica en el oriente de Cali
Pacífico

En revisión decreto de toque de queda para menores de edad en Cali

Guireo en el barrio Mojica en el oriente de Cali
Pacífico

Concejales proponen toque de queda para menores de edad en el oriente de Cali

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