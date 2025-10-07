En vivo
Proponen toque de queda sectorizado en Cali para contrarrestar casos de homicidio

Proponen toque de queda sectorizado en Cali para contrarrestar casos de homicidio

La propuesta pretende implementar la restricción en las zonas de la ciudad que registran mayor número de casos de muertes violentas, como las comunas 13, 15, 18, 20 y 21.

Panorámica de Cali, Valle del Cauca
Panorámica de Cali, Valle del Cauca.
Foto: Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

Ante el incremento de los casos de homicidio en Cali durante las últimas semanas, desde el Concejo Distrital se ha planteado una medida para contener los índices de violencia en la ciudad, que permita mitigar estos crímenes especialmente en los sectores mas afectados.

Se trata de un toque de queda, que no se determinaría por la edad de los ciudadanos sino por los territorios que según el Observatorio de Seguridad de la ciudad, son los que registran mayor número de casos de muertes violentas, como las comunas 13, 15, 18, 20 y 21.

"Es necesario hacer un toque de queda, no sólo para menores de edad sino sectorizado, porque los muertos los está poniendo la ladera de Cali, los muertos lo pone el distrito de Aguablanca", aseguró el concejal del Partido Conservador, Marlon Cubillos.

El concejal aseguró que es necesario conocer de primera mano las acciones que se están implementando en la ciudad, teniendo en cuenta que durante los últimos fines de semana se han registrado más de 15 homicidios en la ciudad.

"Aquí lo que nos interesa es la institucionalidad y garantizar que los caleños puedan vivir en paz. Porque hoy la ciudadanía está viviendo con miedo, de salir y se les quite la vida", añadió Cubillos.

Ante la solicitud de los concejales, el secretario de seguridad de Cali, Jairo García, fue citado a la plenaria de este martes, para conocer las acciones que se implementarán en la ciudad para contener las cifras de homicidio, pues ya se superan los 770 casos en lo corrido del 2025.

