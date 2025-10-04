El Calipop Festival llegó a la sucursal del cielo, un evento mucho más que cosplay y cultura pop

Inicio el "Calipop Festival 2025" que va hasta este próximo 5 de octubre en su quinta versión, en el Centro de Danza La Licorera, en la carrera 1 #26-85, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Este evento tiene como propósito unir a las familias en el Valle del Cauca, además de que permite conectar con la infancia de una manera especial y única.

El Calipop Festival es mucho más que cosplay y cultura pop; es una experiencia que invita a niños, jóvenes, adultos y hasta mascotas a ser protagonistas. Concursos familiares, shows de K-pop, juegos tradicionales, comedia geek y un Meet & Greet con Beto Castillo hacen parte de esta propuesta.

"Hace 5 años soñamos con un festival dirigido a la familia en el suroccidente de Colombia, con una programación que destacara la cultura alternativa y todas sus manifestaciones en un entorno de creatividad y respeto por los demás”, dijo Isabel Guerrero, directora del Calipop Festival.

La presencia de invitados como Beto Castillo (voz de Doctor Strange, Maui y Luke Skywalker) y comunidades como Cosplay Crusade, garantizan a los asistentes, momentos inolvidables. La cuota nacional va en cabeza de "Julioprofe", uno de los creadores de contenido más queridos de latinoamérica desde hace más de 16 años, asi como César Leguizamon entre otros.



“Soñamos con servir como plataforma de exhibición, lanzamiento, acompañamiento o apoyo para las producciones audiovisuales que tanto nos gustan: el cine, el mundo audiovisual, el arte gráfico entre muchas otras manifestaciones culturales”, precisó Guerrero.

Este evento también cuenta con más de 60 experiencias interactivas, un Halcón Milenario inflable de 9x10m, combates medievales, concursos de cosplay y shows en vivo, el festival se convierte en un espacio donde las generaciones se encuentran alrededor de la creatividad y la diversión.

