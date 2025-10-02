En vivo
Festival Salsa al Parque cumple con requisitos y podrá realizarse el 4 y 5 de octubre

El Idiger mencionó que el evento sigue con lo establecido de acuerdo al documento Plan de Emergencias y Contingencias.

Foto: Alcaldía de Bogotá e ImageFX
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Por medio de un comunicado emitido por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio (Idiger) se emitió un concepto favorable para la realización del Festival Salsa al Parque 2025 que se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar el próximo 4 y 5 de octubre.

El evento, que contará con una capacidad de aforo máximo de 40.000 personas, siendo estas distribuidas en las localidades de general (38.000) y Zona prensa y aliados (2000), tendrá que cumplir las recomendaciones establecidas por el Idiger, entre ellas las franjas horarias, el manejo de aglomeración del público y la permanencias de Puesto de Mando Unificado para garantizar la seguridad de los asistentes.

Adicional a esto, el festival tendrá a disposición 20 coordinadores logísticos y 361 operadores quienes brindaran la información necesaria frente a la gestión del evento, asegurando la labores de vigilancia, acomodación y seguridad.

Por medio de este documento se confirma que mayores de edad serán los únicos disponibles a ingresar al evento por lo que la entrada estará sujeta a la verificación del documento de identidad.

Cualquier persona que presente o sufra de alguna discapacidad tendrá un acceso seguro por la carrera 60, frente a la Biblioteca Virgilio Barco.

