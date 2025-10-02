Esto solicita el Idiger para que se lleve a cabo el concierto de Guns N Roses en Bogotá

Crece la incertidumbre entre los fanáticos de los Guns’ N Roses en Bogotá ante el “conflicto” entre el Distrito y la nueva arena Vive Claro para que se lleve a cabo este evento en la ciudad, pues, hasta el momento, no se ha autorizado su realización y existe el temor que sea cancelado como el de Kendrick Lamar el pasado 27 de septiembre.

"Hacemos un llamado al administrador de Vive Claro para que el día de hoy entregue toda la información y poder tomar una determinación efectivamente sobre el concierto que viene de Guns’ N Roses", dijo el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Guillermo Escobar.

En ese orden, el Idiger exigió pruebas de seguridad sólidas al recinto para autorizar el desarrollo de este evento, que, por ahora, no ha visto luz verde para llevarse a cabo por parte del Distrito.

“Esperamos que los organizadores de todos los eventos en Bogotá entreguen de manera oportuna y completa toda la información técnica que dé cuenta de las condiciones de seguridad a quienes asisten”, añadió.



Tribunas del Vive Claro en Bogotá // Foto: AFP

Desde la entidad, han expresado su preocupación en torno a la estructura y la seguridad de todos los asistentes a la arena, pues considera que “una construcción no convencional” podría poner en riesgo de los cuales se necesitan aspectos técnicos aclarados concretamente por el constructor y administrador del lugar.

“En este desarrollo de concierto, se efectuaron mediciones de vibraciones y otros elementos particulares de la estructura, los cuales conllevaron a solicitar mayor documentación (...) para el proceso de trámite del concierto de Kendrick Lamar, no fue entregada de manera oportuna y técnica, que diera cuenta de todas las condiciones de seguridad”, apuntó el director del IDIGER.

Publicidad

Los fans siguen a la espera de la confirmación del evento, que, por ahora, desde la organización han expresado tranquilidad de que se pueda llevar a cabo sin problemas, pues, hasta ahora, la documentación avanza sin problema.