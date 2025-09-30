Desde 19 de septiembre no había permiso para concierto de Kendrick Lamar, según documentos

Tras la polémica desatada por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar el pasado 27 de septiembre en el escenario Vive Claro de Bogotá, y la reiteración por parte de Ocesa afirmando que sí estaba lista la documentación requerida, Blu Radio tuvo acceso a los documentos que revelan que desde el 19 de septiembre fue negado el permiso necesario por parte del distrito.

El primer documento, radicado el 27 de septiembre del 2025, el mismo día del concierto, evidencia cómo la Secretaría de Gobierno confirma que, pese a varias subsanaciones que hicieron por parte de los organizadores, el distrito negó el permiso el día 19 de septiembre, argumentando que “a través del SUGA, el 19 de septiembre de 2025, negó la autorización para la realización del evento mencionado, con fundamento en las evaluaciones efectuadas por las entidades que integran el SUGA y el incumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto Distrital 599 de 2013.”

Además, el mismo documento confirma que el día antes del concierto, es decir, el 26 de septiembre, los organizadores enviaron un recurso de subsanación con el que se buscaba tener luz verde para el evento, pero el mismo día el distrito respondió: “Que con el recurso presentado el 26 de septiembre de 2025 NO se subsana el incumplimiento de las exigencias legales que originaron la negación de la autorización para la realización del espectáculo público de las artes escénicas denominado Kendrick Lamar.”

Asimismo, en el documento de la Secretaría de Gobierno se confirma que no se entregó la documentación completa exigida por la normativa, específicamente hablando del concepto favorable del IDIGER. “La empresa Promotora Colombia S.A.S. con NIT. 901.164.545-4, con el recurso impetrado el 26 de septiembre de 2025 no subsanó ni allegó la totalidad de documentación exigida por la normatividad, toda vez que no obtuvo la totalidad de los conceptos necesarios emitidos por las entidades competentes, por lo cual se evidencia la falta de los siguientes conceptos: Concepto favorable emitido por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER."



Documento que, además, no acredita al escenario Vive Claro en el cumplimiento de requisitos legales. “En este orden de ideas, la Dirección Jurídica, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, encuentra que el espectáculo público de las artes escénicas denominado ‘KENDRICK LAMAR’, objeto de estudio, NO acredita el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en la Ley 1493 de 2011, el Decreto Distrital 599 de 2013".

Por otro lado, Blu Radio también tiene en su poder un documento enviado a Gabriel García Ardila, que según el escrito figura como responsable de la actividad “PROMOTORA COLOMBIA S.A.S.”, en el que el IDIGER confirma que “Plan de Emergencias y Contingencias – PEC, radicado, fue revisado y evaluado, encontrando que no cumple documentalmente con lo establecido en el Decreto 599 de 2013, requerido por el IDIGER según sus competencias”, además de resaltar la falta de entrega de la documentación requerida.

Ante esto mismo, el IDIGER hace énfasis en el estudio “PRUEBA DE CARGA DINÁMICA – FASE 1 Y FASE 2 – GRADERÍAS VIVE CLARO”, en la que el distrito hace encaros en que es necesario un tiempo “prudencial” para completar el análisis de riesgo. Sin embargo, también queda plasmado por escrito que el IDIGER mantiene el concepto técnico de no acreditar el escenario cultural en materia de seguridad:

“El IDIGER considera que las vibraciones excesivas no solo generan molestias a los usuarios, sino que pueden comprometer la integridad, estabilidad y seguridad de la estructura, lo cual debe ser determinado y controlado con total claridad por los responsables del diseño, incluyendo a la empresa Nussli como propietario del sistema constructivo y los responsables del escenario, para evitar fallos estructurales o acelerar la fatiga de los materiales, por lo cual, hasta tanto no se tengan los resultados de los estudios y las medidas definidas por estos, debidamente ejecutadas y finalizadas, el IDIGER considera que no hay las condiciones de seguridad para la utilización de las graderías del escenario.”

Por último, el documento remitido a Gabriel García Ardila confirma que aún no se cuenta con la documentación para definir las condiciones de seguridad para la utilización de las graderías del escenario ad portas del concierto de Guns N’ Roses el próximo 07 de octubre.