Blu Radio  / Mundo  / Terremoto de magnitud 6.9 sacude a Filipinas: lo transmitieron en vivo

Terremoto de magnitud 6.9 sacude a Filipinas: lo transmitieron en vivo

El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.

Foto: Servicio Geológico de Estados Unidos
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

Un sismo de magnitud 6,9 sacudió este martes las costas del centro de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS.

El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que "no hay amenaza de tsunami".

Filipinas se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que rodea la cuenca del Pacífico, desde el sudeste asiático hasta el sur de Chile, pasando por Japón, Alaska y América Central.

El hecho quedó registrado en redes sociales, en donde muchos, incluso alcanzaron a transmitir en vivo el evento

Terremotos

