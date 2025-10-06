En Cali 31 personas han sido asesinadas los últimos dos fines de semana

Cali registró su segundo fin de semana violento consecutivo con 15 homicidios ocurridos en diferentes hechos en la ciudad. La mayoría de las víctimas de estos crímenes eran hombres, quienes fueron atacados con armas de fuego, y los casos se concentraron principalmente en el oriente de la ciudad.

Esta situación genera alerta en diferentes sectores de la capital vallecaucana, teniendo en cuenta que este es apenas el inicio del último trimestre del año, donde se concentran celebraciones y festividades, que podría aumentar el riesgo de casos de intolerancia.

"Manifestamos nuestra preocupación por el registro de 31 homicidios en los últimos dos fines de semana en Cali. Hacemos un llamado a las autoridades para reforzar las estrategias de control que permitan reducir estos hechos, especialmente en esta temporada del año. Advertimos que en estas fechas suelen presentarse situaciones de conflictos interpersonales que pueden derivar en hechos lamentables", indicó el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

En lo corrido de este año se han registrado 772 homicidios en la capital vallecaucana, por lo que diferentes sectores de la ciudad están exigiendo mayores operativos de prevención. Para evitar más muertes violentas en lo que queda del 2025.



"Tenemos diferentes condiciones asociadas a estos delitos, como crimen organizado, delincuencia común y también violencia interpersonal, lo que podemos decir es que el esfuerzo de prevención de la violencia se mantiene, con los procesos de investigación judicial, más controles en las comunas y continuaremos generando estas acciones para buscar el resultado de reducción de los indicadores de homicidio", aseguró el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.