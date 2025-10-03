Comunidad del sur de Cali pide autoridades poner fin a disturbios en alrededores de Univalle

Tras los constantes bloqueos, manifestaciones y alteraciones al orden publico que se vienen registrando cada semana en inmediaciones a la universidad del Valle en el sur de Cali, la comunidad del sector ha manifestado su preocupación, ya que cada ocho días quedan encerrados en medio de estas confrontaciones, afectando a cientos de conductores, trabajadores y estudiantes que tienen que movilizarse por este sector.

“El panorama realmente es muy preocupante, esto no solo estaría afectando en el tema del recorrido si no que también estaría afectando emocionalmente a los estudiantes ocasionándoles temor y miedo, los recorridos se retrasan casi el doble”, dijo Elsy Córdoba, representante de la asociación de colegios privados en Cali.

A pesar de que las autoridades hace algunos días anunciaron que el entorno de la Universidad del Valle iba a contar con vigilancia semanal por parte de las autoridades, los resultados han sido otros. El concejal de Cali Roberto Ortiz pidió acciones contundentes contra algunos vándalos que en medio de estas protestas están afectando a los locales comerciales.

"La ciudad de Cali navega a la deriva ante el terrorismo impune de encapuchados, con autoridades distritales ausentes e ineficaces. Urge una seguridad inmediata y contundente que libere a los ciudadanos del miedo y evite el colapso en el caos”, expresó el concejal.



Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, manifestó que se investiga si a estos bloqueos se están sumando personas ajenas al plantel educativo.

“Ya no es lo mismo como antes los estudiantes salían a protestar, ahora hay otro ingrediente diferente y precisamente eso es lo que esta investigando la Fiscalía, pero por su puesto, que en la parte externa quien tiene que vigilar y controlar y que no salga de las manos para afectar a la comunidad es la policía y es en algo que estaos trabajando una de las primeras acciones el PMU que ya tenemos“, aseguró la mandataria.

En menos de tres semanas tres hechos similares se han registrado en esta zona, donde estos encapuchados también han vandalizado y quemado vehículos como tractomulas y motocicletas de la Secretaría de Movilidad de Cali.