Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, jueves 26 de febrero de 2026

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Su fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha convertido en una opción confiable para miles de apostadores que revisan diariamente los resultados con la expectativa de ganar.
El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 26 de febrero de 2026 es el 9667 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que ofrece oportunidades constantes a los jugadores.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que los apostadores pueden comprobar si su número fue favorecido. La puntualidad en la entrega de los resultados es uno de los aspectos más valorados, ya que garantiza transparencia y confianza en el sorteo.
Este chance cuenta con varias modalidades que se adaptan a distintos presupuestos y preferencias:
Esta variedad permite que participen tanto jugadores frecuentes como quienes apuestan de forma ocasional.
El valor de las apuestas es accesible y flexible. Los montos permitidos son:
Este rango facilita la participación de personas con diferentes presupuestos, lo que ha contribuido a mantener la vigencia y popularidad del sorteo en el Caribe colombiano y otras regiones.
Para cobrar un premio, los ganadores deben presentarse en un punto autorizado y cumplir con los siguientes requisitos:
Según el valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:
Con horarios definidos, múltiples modalidades y procesos regulados, el Sinuano Día sigue posicionándose como uno de los chances más consultados del Caribe colombiano, ofreciendo diariamente nuevas oportunidades para quienes prueban su suerte.