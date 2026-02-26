Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, jueves 26 de febrero de 2026

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Su fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha convertido en una opción confiable para miles de apostadores que revisan diariamente los resultados con la expectativa de ganar.



Número ganador del Sinuano Día hoy, jueves 26 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 26 de febrero de 2026 es el 9667 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador: 9667

Dos últimas cifras: 67

Tres últimas cifras: 667

La quinta: 5

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que ofrece oportunidades constantes a los jugadores.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., horario en el que los apostadores pueden comprobar si su número fue favorecido. La puntualidad en la entrega de los resultados es uno de los aspectos más valorados, ya que garantiza transparencia y confianza en el sorteo.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance cuenta con varias modalidades que se adaptan a distintos presupuestos y preferencias:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que participen tanto jugadores frecuentes como quienes apuestan de forma ocasional.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El valor de las apuestas es accesible y flexible. Los montos permitidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango facilita la participación de personas con diferentes presupuestos, lo que ha contribuido a mantener la vigencia y popularidad del sorteo en el Caribe colombiano y otras regiones.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentarse en un punto autorizado y cumplir con los siguientes requisitos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Con horarios definidos, múltiples modalidades y procesos regulados, el Sinuano Día sigue posicionándose como uno de los chances más consultados del Caribe colombiano, ofreciendo diariamente nuevas oportunidades para quienes prueban su suerte.