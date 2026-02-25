Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Con presencia consolidada en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha convertido en una alternativa confiable.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 25 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos. Esto permite que los apostadores tengan oportunidades constantes para participar.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los jugadores pueden verificar si su número fue el ganador. La puntualidad en la entrega de los resultados es uno de los factores que más valoran los participantes, ya que garantiza transparencia y organización en el proceso.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece distintas modalidades de juego, pensadas para ajustarse a diversos presupuestos y preferencias:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el juego permite la participación tanto de quienes apuestan con frecuencia como de quienes lo hacen de manera ocasional.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los aspectos que mantiene vigente este chance es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita que personas con distintos presupuestos puedan participar.

Esta flexibilidad ha sido determinante para que el Sinuano Día conserve su popularidad en la región Caribe y en otras zonas del país.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar la documentación requerida:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Con horarios definidos, múltiples modalidades de apuesta y procesos regulados para el pago de premios, el Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los chances más consultados del Caribe colombiano.