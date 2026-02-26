En vivo
Fiscalía defiende incautación de celular de Day Vásquez y pide compulsa de copias contra Carranza

Las partes siguen discutiendo las pruebas que deben llegar hasta el juicio. La Fiscalía alega que desde la defensa buscan dificultar su proceso para encontrar la verdad con “errores conceptuales”.

La fiscal Lucy Laborde en medio de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de feb, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

