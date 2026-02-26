En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Científicos desarrollan tests para detectar el alzhéimer antes de que aparezca

Científicos desarrollan tests para detectar el alzhéimer antes de que aparezca

El Centro de Cerebro y Neurotecnología en Rusia desarrolló un nuevo sistema de pruebas que permitiría identificar la enfermedad en etapas tempranas, incluso antes de la aparición.

Cerebro
El cigarrillo, así como otros hábitos, deterioran las capacidades cerebrales
Foto: Unsplash
Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad