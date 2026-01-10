Integrante de la agrupación Zona Prieta resultó lesionado tras choque en la vía Medellín - Yolombó

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en las últimas horas en vías del Nordeste de Antioquia e involucró al reconocido grupo de música tropical Zona Prieta, quienes se trasladaban al municipio de Yolombó para presentarse en el marco de sus fiestas.

Según el reporte de Juan Manuel Vanegas, agente de tránsito de la localidad, los hechos ocurrieron en un sector conocido como Alto de la Guagua, a unos 15 minutos del parque principal en la vía que conecta con la ciudad de Medellín.

Rocas que desde hace varios días se habían desprendido de una zona montañosa y estaban sobre la vía, que a esa hora también registraba dificultades de visibilidad, causaron un siniestro entre el vehículo que transportaba a la agrupación y una camioneta con una moto en su volco que venía por el carril contrario.

"La buseta le pega a las piedras. Cuando la buseta le pega a las piedras, las piedras rebotan la buseta hacia el carril contrario y cuando rebota hacia el carril contrario venía bajando una camioneta. La buseta le pega a la camioneta y la camioneta se va a un abismo", relató el funcionario.



Pese a que la camioneta rodó algunos metros por un abismo su conductor resultó ileso. Solo un integrante de la agrupación musical registró heridas y fue trasladado al hospital del municipio para recibir atención médica. Zona Prieta pudo cumplir con la presentación en la localidad.