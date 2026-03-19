En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa
Explosivo en frontera con Ecuador
Vladimir Padrino

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Concierto de J Balvin impulsará turismo y comercio en Cali: 16.000 visitantes llegarán a la ciudad

Concierto de J Balvin impulsará turismo y comercio en Cali: 16.000 visitantes llegarán a la ciudad

El concierto del artista urbano en el Estadio Pascual Guerrero impulsar la ocupación hotelera hasta un 63 % y generar ingresos superiores a los 20 mil millones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad