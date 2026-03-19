Concierto de J Balvin impulsará turismo y comercio en Cali: 16.000 visitantes llegarán a la ciudad

Todo está listo en Cali para recibir este sábado 21 de marzo al reconocido artista de música urbana J Balvin, quien se presentará en el Estadio Pascual Guerrero. El evento promete no solo un espectáculo de alto nivel, sino también un importante impacto en la economía local.

De acuerdo con la secretaria de proyectos especiales, Mabel Lara, diversos sectores se verán beneficiados, especialmente el turismo. Se estima que la ocupación hotelera podría alcanzar hasta un 60 % con más de 16 mil visitantes .

"Este concierto tiene un impacto social y turístico, va a generar una derrama económica de aproximadamente a los 20 mil millones de pesos, generación de empleo alrededor de 2 mil, beneficia a sectores del trasporte, a comercio a los restaurantes" dijo la funcionaria.

La funcionaria destacó que este tipo de espectáculos fortalecen la imagen de Cali como destino atractivo para grandes eventos, lo que contribuye a posicionarla como una de las ciudades más importantes del país en materia de entretenimiento y cultura.



"El evento posiciona a Cali como sede de grandes espectáculos, fortaleceremos nuestra reputación nacional y fortalecemos a la ciudad, hablamos de una Cali de puertas al mundo" expresó Lara.

En cuanto a la logística, las autoridades han dispuesto medidas especiales para garantizar la movilidad de los asistentes. El sistema de transporte masivo anunció un plan operativo que incluye la habilitación de tres rutas del MIO, diseñadas específicamente para el retorno de los espectadores una vez finalice el concierto. Los buses estarán ubicados sobre la Calle Quinta y cubrirán recorridos hacia el norte, sur y oriente de la ciudad.