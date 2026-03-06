J Balvin hará parte de la banda sonora oficial de Mundial: esta es la canción

Falta cada vez menos para que inicie el Mundial 2026, por lo tanto, comienzan los preparativos que rodean esta cita internacional y la música no se queda atrás, pues las canciones del torneo se vuelven himnos con el paso de los años, demostrando la fuerte relación entre las dos partes.

Este 2026, volverá a tener representación colombiana en el Mundial. En su momento estuvo Maluma en el del 2018 al lado de Derulo, o como siempre Shakira siendo la canción oficial, pero, esta vez, será J Balvin la gran representación de Colombia en este torneo de la mano de Coca Cola en su canción oficial.

“Una versión reimaginada del icónico éxito de Van Halen de los años 80 "Jump", interpretada por la superestrella mundial J Balvin y la aclamada cantautora Amber Mark, junto con el icónico guitarrista Steve Vai y el legendario baterista y productor Travis Barker. La canción fue lanzada a través de Real Thing Records en colaboración con Capitol Records”, indicaron desde la organización.

J Balvin // Foto: suministrada

La canción se une a larga lista de sencillos oficiales del Mundial por parte de este aliado, como en su momento fueron como “Wavin' Flag” de K'naan (2010), “The World Is Ours” de David Correy (2014), “Colors” de Jason Derulo (2018) y una reinterpretación de “A Kind of Magic” de Queen (2022).



Lo llamativo de la canción ha sido el video con una versión futurista a través del anime, en donde el personaje de Balvin se roba parte del protagonismo, además del juego con las banderas y los colores de las tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.

“Para mí, la música siempre ha servido para unir a personas de diferentes países y culturas, y «JUMP» trata precisamente de esa energía compartida”, afirmó J Balvin.