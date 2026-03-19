Lluvias desatan emergencia en Cundinamarca: Mañanas Blu, jueves, 19 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 19 de marzo de 2026:



Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca , habló sobre las emergencias registradas por las fuertes lluvias, que han provocado deslizamientos de tierra, crecientes súbitas, desbordamientos de ríos e inundaciones en varios municipios del departamento.

, habló sobre las emergencias registradas por las fuertes lluvias, que han provocado deslizamientos de tierra, crecientes súbitas, desbordamientos de ríos e inundaciones en varios municipios del departamento. Martín Ravelo, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) , se refirió sobre la solicitud del sindicato a la Junta Directiva de Ecopetrol de apartar a Ricardo Roa como presidente de la compañía.

, se refirió sobre la solicitud del sindicato a la Junta Directiva de Ecopetrol de apartar a Ricardo Roa como presidente de la compañía. El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo , habló sobre un supuesto comité político que acompañaría a la candidata Paloma Valencia de cara a las elecciones.

, habló sobre un supuesto comité político que acompañaría a la candidata Paloma Valencia de cara a las elecciones. Federico Restrepo, gerente de la campaña de Sergio Fajardo , se refirió sobre el enfoque de la aspiración presidencial y quiénes llegan a su equipo.

, se refirió sobre el enfoque de la aspiración presidencial y quiénes llegan a su equipo. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó , habló sobre el paro armado indefinido decretado por el ELN en el departamento.

, habló sobre el paro armado indefinido decretado por el ELN en el departamento. Carina Murcia, ministra de las TIC, se refirió sobre la alerta por un presunto hackeo a la página de la DIAN para alterar datos de cara a las elecciones presidenciales.

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