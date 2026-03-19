Lluvias desatan emergencia en Cundinamarca: Mañanas Blu, jueves, 19 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 19 de marzo de 2026:
- Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, habló sobre las emergencias registradas por las fuertes lluvias, que han provocado deslizamientos de tierra, crecientes súbitas, desbordamientos de ríos e inundaciones en varios municipios del departamento.
- Martín Ravelo, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), se refirió sobre la solicitud del sindicato a la Junta Directiva de Ecopetrol de apartar a Ricardo Roa como presidente de la compañía.
- El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, habló sobre un supuesto comité político que acompañaría a la candidata Paloma Valencia de cara a las elecciones.
- Federico Restrepo, gerente de la campaña de Sergio Fajardo, se refirió sobre el enfoque de la aspiración presidencial y quiénes llegan a su equipo.
- Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, habló sobre el paro armado indefinido decretado por el ELN en el departamento.
- Carina Murcia, ministra de las TIC, se refirió sobre la alerta por un presunto hackeo a la página de la DIAN para alterar datos de cara a las elecciones presidenciales.
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