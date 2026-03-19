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Designan fiscal especializado en Medellín para que investigue denuncias de mujeres contra urólogo

En este momento se tiene 49 mujeres de Antioquia que han denunciado, de las cuales 35 son de Medellín y 14 del área metropolitana.

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