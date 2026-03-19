Designan fiscal especializado en Medellín para que investigue denuncias de mujeres contra urólogo

¿Silencio cómplice? Han pasado más de 28 años y sólo hay una sanción de seis meses por las denuncias de presunto abuso sexual de mujeres por parte de un urólogo en Medellín. Ya la Fiscalía inició la indagación frente a la reactivación del caso.

Hoy, el escándalo ha estallado con la denuncia pública de cerca de 50 mujeres que aseguran haber sido víctimas de abuso por parte del urólogo Alberto Posada. Tras una consulta de Blu Radio sobre el estado de estos procesos, surgió un dato alarmante: a pesar del volumen de testimonios, no existe un solo reporte o denuncia contra el especialista en el Tribunal de Ética Médica de Antioquia en los últimos nueve años.

Pese al vacío de reportes recientes, existen antecedentes sombríos. Una denuncia interpuesta en 2006 salió a la luz en 2008, pero el proceso ante el Tribunal se cerró en 2011 sin resolución alguna. Ese mismo año, el propio Alberto Posada presentó una queja —que fue rechazada— contra colegas que cuestionaban su ética ante los rumores de abuso, alegando que dichas críticas no constituían un 'acto médico'.

No obstante, Clara Cosio, presidenta del Tribunal de Ética Médica de Antioquia, confirmó que otros dos casos sí avanzaron, resultando uno de ellos en una suspensión de tan solo seis meses contra el urólogo.



“Es necesario sentar un precedente con este caso y es importante que en el sector salud se tengan estos protocolos muy bien definidos en las clínicas y se establezca porque aquí hay distintos principios constitucionales que se encuentran en tensión, ¿cierto? Entonces, que se establezca una ruta ante hechos tan graves como una presunta violencia sexual”, aseguró.

Hay que entender que esos 6 meses son la máxima sanción que puede dar el Tribunal de Ética Médica de Antioquia y que dicha medida no se cumplió y por ello llegó una nueva mención en contra del profesional de la salud. En esta oportunidad fue en el 2017 cuando se recibió un traslado de la Clínica Las Vegas porque el médico estaba ejerciendo a pesar de estar sancionado.

Ante la ola de denuncias, la Alcaldía de Medellín, a través de la la Secretaría de las Mujeres de la ciudad, empezó un apoyo institucional y de inmediato cada una de las víctimas empezó hacer las denuncias ante la Fiscalía seccional de Medellín, que designó un fiscal para avanzar en el proceso legal, según reveló Valeria Molina secretaria de las mujeres de la capital antioqueña.

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“Bueno, nosotros con cada una de ellas hicimos todo ese proceso para hacer entrevista, para hacer pues todo el proceso eh para pasárselo a la fiscalía. En este momento nosotros tenemos 49 mujeres de Antioquia, de las cuales 35 son de Medellín, 14 del área metropolitana, casi todas, que también hacen parte de Antioquia y que ahí tenemos una articulación muy clara”, contó.

Pero en realidad hay un vacío, falta de protocolos de atención para cuando un paciente quiere denunciar que el proceder de un médico o especialista no fue el adecuado, aseveró Carolina Lopera, de la Secretaría de las mujeres de Antioquia, quien agregó que debe existir una sanción ejemplar, frente a este caso que denuncian mujeres del departamento.

“Es necesario sentar un precedente con este caso y es importante que en el sector salud se tengan estos protocolos muy bien definidos en las clínicas y se establezca porque aquí hay distintos principios constitucionales que se encuentran en tensión, ¿cierto?...()...Entonces, que se establezca una ruta ante hechos tan graves como una presunta violencia sexual”, agregó.

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Aunque para las víctimas ha existido un silencio, casi que cómplice, frente a los señalamientos la Clínica Las Vegas señaló en un comunicado que no hace parte de la planta médica y que no existe relación laboral con el urólogo, sin embargo, laboró allí hasta 2023. Blu Radio conoció que el consultorio ubicado en la torre médica ya se puso en venta. Mientras que el centro médico privado Qlub Quirófanos, ubicado en El Poblado, suspendió preventivamente las actividades quirúrgicas, mientras se aclara su situación ante las autoridades competentes.