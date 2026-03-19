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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Vía alterna entre Montería y Los Córdobas quedará habilitada en Semana Santa

Vía alterna entre Montería y Los Córdobas quedará habilitada en Semana Santa

Tras las afectaciones que sufrió el Puente Jalisco durante las inundaciones de febrero pasado, se mantiene cerrado el corredor que conectar a la capital cordobesa con el Urabá Antioqueño.

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