Montería se alista para recibir el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta

El certamen posicionará a la capital de Córdoba como uno de los principales escenarios deportivos de América durante esa semana, con competencias en distintas vías de Montería y también en el municipio cercano de Cereté. Además de los deportistas, el evento atraerá a entrenadores, directivos, periodistas y acompañantes de las delegaciones internacionales.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó el impacto que tendrá la competencia para la ciudad, tanto en el ámbito deportivo como en el económico.

“Será un certamen que traerá a nuestra ciudad a más de 600 personas, incluidos entrenadores, directivos, periodistas y acompañantes de las delegaciones; con los consecuentes beneficios para distintos sectores económicos monterianos”, señaló el mandatario local, quien ha respaldado la organización del evento.



El campeonato es organizado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) y la Federación Colombiana de Ciclismo, entidades encargadas de coordinar la logística y el desarrollo de las pruebas que se realizarán durante la semana de competencia.

Uno de los principales atractivos deportivos será la participación del ciclista monteriano Álvaro Hodeg Chagüi, actual campeón panamericano de ruta, quien defenderá su título en su ciudad natal. La expectativa entre los aficionados locales es alta, pues el corredor buscará repetir su triunfo continental frente al público de su tierra.

El alcalde Kerguelén resaltó precisamente el significado que tendrá la presencia de Hodeg en el evento. Se espera que el público monteriano respalde al ciclista local durante la competencia final, programada para el domingo 22 de marzo, en la que el pedalista intentará revalidar el título conseguido en la edición anterior.

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En total, participarán delegaciones de 29 países de América, entre ellos Argentina, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Las delegaciones comenzarán a llegar a Montería a partir del 14 de marzo, con el objetivo de ultimar detalles de su preparación antes del inicio oficial del campeonato. Las competencias se disputarán en las categorías élite, sub-23 y junior, tanto en damas como en varones, e incluirán pruebas de ruta y contrarreloj individual.

En la selección colombiana, además de Hodeg, figuran ciclistas con amplia experiencia internacional, entre ellos Walter Vargas, seis veces campeón panamericano en la modalidad de contrarreloj. La presencia de estas figuras, junto con jóvenes talentos de diferentes países, promete un alto nivel competitivo en la disputa por los títulos continentales y por puntos para el ranking internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

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El trazado de las competencias ya fue definido por los organizadores tras algunos ajustes realizados recientemente, con el objetivo de garantizar la mayor fluidez posible en el tráfico vehicular durante los días del evento.

Según el programa previsto, Montería será sede de competencias el martes 17, jueves 19 y domingo 22 de marzo, mientras que las pruebas del viernes y sábado se realizarán en Cereté. Además de las carreras, la agenda incluye el congreso técnico el 16 de marzo y el Congreso de la Copaci el 18 de marzo, ambos en la capital cordobesa.

Con la llegada del campeonato, Montería se alista para vivir una semana marcada por el ciclismo internacional, en la que la ciudad recibirá a delegaciones de todo el continente y será escenario de una de las principales competencias del calendario ciclístico panamericano.

Programación oficial Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026

Lunes 16 de marzo

Congreso Técnico

Martes, 17 de marzo, desde las 10:00 a. m.

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CRI Damas Juveniles – 14,5km

CRI Varones Juveniles – 22,6 km

CRI Damas Élite – 31,4 km

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Miércoles, 18 de marzo

Congreso Copaci

Jueves, 19 de marzo, desde las 10:00 a. m.

CRI Hombres Sub-23 – 36 km

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CRI Hombres Élite – 43,1 km

Viernes, 20 de marzo

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Ruta Damas Juveniles - 67 km - en Cereté (8:00 a.m.)

Ruta Hombres Juveniles - 120,6 km – en Cereté

Sábado, 21 de marzo

Ruta Damas Élite – 120,6 km – en Cereté (8:00 a.m.)

Ruta Hombres Sub-23 – 160,8 km - en Cereté (11:30 a.m.)

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Domingo, 22 de marzo

Ruta Hombres Élite – 206,4 km