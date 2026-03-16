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Blu Radio  / Nación  / Montería se alista para recibir el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta

Montería se alista para recibir el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta

La ciudad dse prepara para convertirse en epicentro del ciclismo con la realización del campeonato que se disputará entre el 16 y el 22 de marzo y reunirá a 350 ciclistas provenientes de 29 países.

Montería será sede del Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026
Montería será sede del Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026
del Instituto Nacional de Vías
Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 16 de mar, 2026

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