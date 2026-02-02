En vivo
Carros que terminen en estas placas podrán salir solo un día durante la semana: Alcaldía lo decidió

Carros que terminen en estas placas podrán salir solo un día durante la semana: Alcaldía lo decidió

Según la Secretaría de Movilidad, quienes circulen sin estar dentro de las excepciones se expondrán a una multa de 633.000 pesos en 2026.

