Carros que terminen en estas placas podrán salir solo un día durante la semana: Alcaldía lo decidió

La movilidad en Bogotá tendrá una semana atípica a comienzos de febrero de 2026. La combinación entre el esquema habitual de pico y placa y la jornada del Día sin carro y sin moto hará que algunos conductores solo puedan usar su vehículo particular un solo día entre semana, según confirmó la administración distrital.



¿Qué placas solo podrán circular un día esta semana?

Los carros particulares a combustión con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 serán los más afectados, debido a que tendrá restricción de pico y placa los días pares, es decir:



Lunes 2

Miércoles 4

Viernes 6

A esto se suma que el jueves 5 de febrero de 2026 se llevará a cabo el Día sin carro y sin moto en Bogotá, jornada que prohíbe la circulación de vehículos particulares durante 16 horas continuas.

Con este escenario, el único día en el que estos carros podrán circular será el martes 3, ya que no tienen pico y placa y no coincide con la jornada ambiental.

¿Cuáles son los horarios del Día sin carro y sin moto?

Bogotá vivirá su primera jornada del año del Día sin carro y sin moto el jueves 5 de febrero, fecha en la que la capital cumple 26 años de implementación de esta iniciativa ambiental.

La restricción operará desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, periodo en el que se priorizará el uso del transporte público, la bicicleta y otros medios de movilidad sostenible. Durante estas 16 horas no podrán circular carros ni motocicletas particulares, salvo las excepciones establecidas por la norma.



Multa por incumplir Día sin carro y sin moto

La Secretaría de Movilidad confirmó que para 2026 los valores de las multas fueron actualizados. Quienes circulen sin estar dentro de las excepciones se exponen a la infracción C14, correspondiente a transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos.



Las sanciones incluyen inmovilización del vehículo o motocicleta, con traslado a patios, y una multa por 633.200 pesos, que subió con el ajuste para este año.

Vehículos que no podrán circular durante la jornada

Durante el Día sin carro y sin moto se suspenderán algunos beneficios que operan en días normales. Por ejemplo, los permisos de pico y placa solidario no serán válidos ese día, aunque el sistema repondrá automáticamente la jornada al usuario.

La restricción aplica para:



Transporte privado

Carros y motos particulares

Vehículos y motos de escuelas de conducción

Vehículos con permiso de pico y placa solidario

Vehículos particulares de medios con placa amarilla

Vehículos híbridos

Vehículos dedicados a gas

Transporte público

Taxis con placa terminada en 3 y 4

Vehículos de carga con restricción vigente

Cuáles son las excepciones de la jornada

Para garantizar el funcionamiento de la ciudad y la atención de servicios esenciales, la normativa establece un listado de vehículos autorizados para circular durante la jornada.

Entre ellos se encuentran:



Transporte público

Transporte para personas con discapacidad

Vehículos de emergencia

Transporte escolar propiedad de la institución

Vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros

Servicios públicos domiciliarios

Vehículos destinados al control de tráfico

Caravana presidencial

Vehículos de Fuerzas Militares, Policía, organismos de seguridad y CTI

Vehículos diplomáticos o consulares

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección

Vehículos eléctricos o de cero emisiones, incluidas motocicletas

Carrozas fúnebres

Motocicletas de mensajería y domicilios

Control operacional y mantenimiento del SITP

Transporte de valores

La administración distrital recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación, priorizar el uso del transporte público y optar por la micromovilidad para evitar sanciones y contribuir a la reducción del impacto ambiental durante esta jornada especial en la capital.