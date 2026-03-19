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Contraloría abre proceso fiscal contra exalcalde Jaime Andrés Beltrán por caso 'chatarra'

La investigación se sustenta, entre otros elementos, en tres CD que contienen más de 40 folios, así como en bitácoras de ingreso a los depósitos donde se almacenaban las luminarias.

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