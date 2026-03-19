Contraloría abre proceso fiscal contra exalcalde Jaime Andrés Beltrán por caso 'chatarra'

La Contraloría de Bucaramanga abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Jaime Andrés Beltrán y varios exfuncionarios, por la presunta pérdida de material de alumbrado público y navideño al inicio de su administración.

De acuerdo con el ente de control, el material -que no estaba registrado en el inventario oficial- desapareció de dos bodegas y está avaluado en cerca de 46 mil millones de pesos. La cifra representa un incremento significativo frente al cálculo inicial de 21 mil millones, tras los avances de la investigación.

El proceso también vincula a los exsecretarios de Infraestructura Jorge Alejandro García Henao e Iván José Vargas, así como a la actual titular de esa cartera, María del Rosario Torres. Igualmente, fueron incluidos los asesores Robin Castro y Jhon Fernando Larrota.

La investigación se sustenta, entre otros elementos, en tres CD que contienen más de 40 folios, así como en bitácoras de ingreso a los depósitos donde se almacenaban las luminarias.



Según el informe, el presunto detrimento patrimonial se compone de 760 postes avaluados en 2.500 millones de pesos, 27.102 luminarias por 1.600 millones, 431 reflectores por 2.130 millones y un transformador valorado en 26 mil millones de pesos.

Este caso tuvo origen en una denuncia instaurada en 2025 por el entonces concejal Carlos Parra, lo que dio paso a las actuaciones del organismo de control que hoy avanzan en la determinación de responsabilidades fiscales.

