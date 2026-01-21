¿Qué pasa con el Pico y Placa Solidario y carros híbridos en el Día sin Carro en Bogotá?

Nuevamente Bogotá vivirá una jornada del Día sin carro y sin moto, la cual se llevará a cabo el 5 de febrero. Aunque la medida ya se ha hecho en otras ocasiones -esta será la vigésima octava-, siguen creciendo dudas en la ciudadanía de cómo se llevará a cabo y cuáles son los vehículos que sí podrán circular sin problema.

“El próximo jueves, 5 de febrero, se realizará la versión número 28 del Día Sin Carro y Sin Moto, una jornada que se realiza como resultado de la Consulta Popular realizada en el año 2000, en la que la ciudadanía votó de manera positiva a la implementación de este día cada primer jueves de febrero”, explicaron desde la Alcaldía de Bogotá, a través de un comunicado.

Así lucía Bogotá en el Día sin Carro del 6 de febrero de 2025 Foto: AFP

¿Podrán circular vehículos con pico y placo solidario?

No. Los vehículos que cuenten con esta medida tampoco podrán moverse en la ciudad durante esta jornada, por ende, se pide conocer la lista de los que sí se encuentran habilitados que son los siguientes:



Transporte público.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio

Transporte para personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

Servicios públicos domiciliarios.

Destinado al control de tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del

Estado y CTI seccional Bogotá.

Vehículos diplomáticos o consular.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.

Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.

Transporte de valores.

Día sin carro y sin moto en Bogotá // Foto: Bogotá Tránsito en X

¿Y los carros híbridos?

Al no estar en la lista de habilitados, este tipo de vehículos tampoco podrán circular durante esta jornada de Día sin carro y sin moto. El objetivo es incentivar a la ciudadanía a tomar algunas alternativas de transporte.



"Para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando. Hoy invitamos a quienes usualmente utilizan el vehículo particular a sumarse a estos modos de transporte, a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, a aportar a una ciudad con menos ruido y a contribuir a que todos respiremos mejor", dijo la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.