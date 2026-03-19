Facatativá en emergencia por inundaciones: 19 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 19 de marzo de 2026:
- En Facatativá, Cundinamarca, más de 10.000 personas resultaron damnificadas por las inundaciones tras el desbordamiento del río Botello.
- La vía Bogotá-Villeta presenta afectaciones por derrumbes y deslizamientos debido a las intensas lluvias; operarios trabajan por restablecer el tránsito.
- Se registró un nuevo asalto en la vía Panamericana: delicuentes robaron un camión que transportaba 16 motocicletas cerca del municipio de El Bordo.
- Naciones Unidas, desde Suiza, reveló cifras sobre asesinatos y ataques contra lideres sociales: durante el Gobierno de Gustavo Petro han asesinado a más de 400 lideres sociales.
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