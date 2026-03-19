Facatativá en emergencia por inundaciones: 19 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 19 de marzo de 2026:



En Facatativá, Cundinamarca, más de 10.000 personas resultaron damnificadas por las inundaciones tras el desbordamiento del río Botello.

por las inundaciones tras el desbordamiento del río Botello. La vía Bogotá-Villeta presenta afectaciones por derrumbes y deslizamientos debido a las intensas lluvias; operarios trabajan por restablecer el tránsito.

y deslizamientos debido a las intensas lluvias; operarios trabajan por restablecer el tránsito. Se registró un nuevo asalto en la vía Panamericana: delicuentes robaron un camión que transportaba 16 motocicletas cerca del municipio de El Bordo.

delicuentes robaron un camión que transportaba 16 motocicletas cerca del municipio de El Bordo. Naciones Unidas, desde Suiza, reveló cifras sobre asesinatos y ataques contra lideres sociales: durante el Gobierno de Gustavo Petro han asesinado a más de 400 lideres sociales.

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