Representante del Pacto Histórico propone que no haya consulta de la izquierda el próximo 8 de marzo

El representante legal del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, lanzó este martes una propuesta que podría cambiar el rumbo de la izquierda de cara a las elecciones de 2026: suspender la consulta interpartidista prevista para el próximo 8 de marzo y avanzar en un acuerdo político directo entre los sectores progresistas, si se mantiene la exclusión de Iván Cepeda de ese mecanismo.

En entrevista en Mñanas Blu con Néstor Morales, Becerra aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaría adoptando decisiones que, en su criterio, no solo afectan al Pacto Histórico, sino que “ponen en riesgo derechos fundamentales de participación política y, en general, la democracia en Colombia”.

Según explicó, el principal detonante de la propuesta es la posibilidad de que el CNE no habilite a Cepeda para competir en la consulta del llamado Frente por la Vida, lo que, a juicio del dirigente, constituye un “golpe” contra una candidatura que, de acuerdo con encuestas internas, va liderando entre los sectores alternativos.

“Si no se nos permite participar, le proponemos a los demás integrantes que no haya consulta y que vayamos a un acuerdo político para ganar en primera vuelta”, afirmó Becerra, al señalar que ya ha habido pronunciamientos de figuras como Juan Fernando Cristo y Roy Barreras frente a esa alternativa.



El dirigente también cuestionó otras decisiones del CNE relacionadas con las coaliciones del Pacto Histórico en departamentos como Valle del Cauca, San Andrés y Caldas. Según dijo, el organismo estaría desconociendo precedentes del Consejo de Estado y aplicando de manera desigual la norma que limita al 15 % la votación previa de las coaliciones.

“Aquí no se trata solo del Pacto Histórico. Dejar por fuera a una fuerza política con respaldo ciudadano es un atentado contra la democracia”, señaló Becerra, quien recordó que su colectividad tuvo que acudir a acciones judiciales para poder inscribir listas en procesos anteriores, debido —según él— a dilaciones administrativas del propio CNE.

En el caso puntual de la consulta de marzo, el representante fue enfático en que está en juego no solo la suerte de una candidatura, sino el derecho de millones de ciudadanos que participaron en mecanismos previos para definir liderazgos dentro del sector alternativo. “Estamos hablando de más de 2,7 millones de personas que están siendo irrespetadas por decisiones que se toman desde los escritorios”, afirmó.

Becerra explicó que la propuesta consiste en reemplazar la consulta por un acuerdo político amplio, que permita llegar a una candidatura única desde la primera vuelta presidencial, evitando así un escenario de fragmentación en la izquierda. “No es una adhesión automática, es un acuerdo alrededor de lo que muestran las encuestas y de la necesidad de un proyecto común”, precisó.

Mientras se conocen las decisiones finales del Consejo Nacional Electoral en los próximos días, el Pacto Histórico insiste en que, si se mantiene la exclusión de Cepeda, la consulta del 8 de marzo perdería sentido político y democrático.